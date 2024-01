Unternehmen wächst Schmelzer Unternehmen auf Expansionskurs – Firma Meiser übernimmt Konkurrenten

Mit der jetzigen Übernahme verleibt sich das Schmelzer Unternehmen aber nicht nur einen Konkurrenten ein, sondern sichert sich auch dessen Produktionsstätten in Tschechien und Rumänien. „Die zusätzlichen Produktionskapazitäten in Tschechien und Rumänien geben uns unter dem Dach von Meiser neue Möglichkeiten und Wachstumspotenziale und stärken und sichern die bestehenden Arbeitsplätze von Meiser in Deutschland“, erklärte Geschäftsführer Wolfgang Schell. Zudem baue man somit seine Position als „europäischer Marktführer für Gitterroste“ weiter aus.