Bahnübergang in Schmelz Nach Kollision von Lkw mit Güterzug – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Update 16. September 2024: Nach einem Verkehrsunfall an einem defekten Bahnübergang am vergangenen Donnerstag, bittet die Polizei jetzt um Zeugenhinweise. Ein roter Lkw stieß bei dem Unfall mit einem Güterzug zusammen. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 000 Euro. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0681/962-2210 oder per E-Mail an lpp214@polizei.slpol.de beim Landespolizeipräsidium melden.