Schranke war defekt Schwerer Zusammenstoß an Bahnübergang in Schmelz – Lkw-Fahrer nach Kollision mit Zug verletzt

Knapp dreieinhalb Stunden dauerte am Donnerstag, 12. September, ein Polizeieinsatz am Bahnübergang in der Saarbrücker Straße in Schmelz (Landkreis Saarlouis). Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 10.25 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem unbeladenen Güterzug und einem Sattelschlepper mit Auflieger.