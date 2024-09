Schranke außer Betrieb Schwerer Zusammenstoß an Bahnübergang in Schmelz – Lkw-Fahrer nach Kollision mit Zug schwer verletzt

Knapp dreieinhalb Stunden dauerte am Donnerstag, 12. September, ein Polizeieinsatz am Bahnübergang in der Saarbrücker Straße in Schmelz (Landkreis Saarlouis). Wie ein Polizeisprecher auf SZ-Anfrage mitteilt, kam es gegen 10.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Güterzug und einem Lkw.