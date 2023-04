Nach mehrjähriger Umbauphase „Das wird für den ganzen Ort eine sehr gute Sache“: Neuer Jugendclub in Limbach eröffnet

Eine Funktion scheint die Abzugshaube über dem Eingang offensichtlich nicht mehr zu haben. Ein Großteil der Blicke der Limbacher Bürgerinnen und Bürger richtet sich aber ohnehin auf die mit Raumschiff, Planeten und Sternen besprayte Wand und den neuen Tresen, vor dem sich zahlreiche Jugendliche tummeln. Diese wirken schier überwältigt von der großen Menge an Menschen, die sich im neugestalteten Jugendclub des Schmelzer Ortsteils dicht an dicht drängen. Und zeitgleich schwingt auch ein Hauch von Stolz mit, geht für die Jugendlichen doch eine anstrengende Zeit mit der offiziellen Eröffnung des Limbacher Jugendclubs in der Alten Schule vor wenigen Tagen zu Ende.