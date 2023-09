Alles für den guten Zweck Mit Starautor Markus Heitz – Kettelerschule veranstaltet bunten Fantasy-Tag

Normalerweise sind Superhelden, Elfen, Ritter oder Zwerge nur auf der großen Leinwand oder in Büchern zu finden. Am kommenden Freitag, 22. September, übernehmen die fantastischen Wesen jedoch einen halben Tag lang die Kettelerschule in Schmelz. Denn hier startet im Rahmen des zweiten Ketteler-Kino-Open-Airs ein großer Fantasy-Tag mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktivitäten. Und für diesen hat sich die Schule prominente Unterstützung geholt.