Fahrten ersatzlos gestrichen Weniger Bus-Fahrten am Wochenende: Schmelzer Grüne kritisieren „heimliche“ Angebotskürzung beim KVS

Schnell mal eben mit dem Bus am Wochenende von Limbach nach Schmelz oder Lebach fahren – das ist seit dem jüngsten Fahrplanwechsel nicht mehr so ohne weiteres möglich. Denn die Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis (KVS) haben das bisherige Angebot in der Gemeinde Schmelz spürbar reduziert. Betroffen hiervon sind in erster Linie die Busverbindungen am Wochenende. Im jüngsten Schmelzer Gemeinderat regte sich daraufhin Protest.