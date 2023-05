Kritik an langwieriger Umsetzung „Leidtragende sind die Radfahrer“ – Schmelzer CDU fordert zeitnahe Umsetzung von Radwegplänen bei Limbach

Schmelz · Schon vor Jahren sollten die Bauarbeiten am neuen Radweg zwischen Limbach und Büschfeld beginnen. Allerdings steckt das Projekt nach wie vor in der Planungsphase – sehr zum Ärger der Schmelzer Lokalpolitik. Doch es gibt auch die Sorge, dass der Radweg ein weiteres wichtiges Projekt an dieser Stelle verhindern könnte.

23.05.2023, 06:30 Uhr

Auf der viel befahrenen L 333 zwischen Limbach und Büschfeld ist die Situation für Radfahrer alles andere als sicher. Daher soll ein neuer Radweg auf der parallel verlaufenden alten Primstalbahnstrecke errichtet werden. Doch die Bauarbeiten verzögern sich bereits seit Jahren. Foto: Tom Peterson

Knapp drei Kilometer soll er lang werden und die Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger zwischen Limbach und Büschfeld spürbar verbessern. Doch wann der geplante Rad- und Gehweg zwischen den beiden Ortsteilen von Schmelz und Wadern überhaupt gebaut werden soll, ist derzeit noch unklar.