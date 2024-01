Gemeinde wird Akzeptanzpartner Vergünstigungen durch Ehrenamtskarte – Wie die Gemeinde Schmelz Ehrenamtler unterstützen will

Das Saarland ist Vereinsland. Nirgendwo in Deutschland gibt es – gemessen an der Einwohnerzahl – so viele Vereine wie hier. Und auch die Zahl der Ehrenamtlichen ist hierzulande nicht gerade gering – wenn auch leicht rückläufig. Wie aus dem „Länderprofil Saarland Freiwilligen Survey 2019“ hervorgeht, engagierten sich zuletzt rund 39 Prozent der Saarländer freiwillig in ihrer Freizeit. Als Anerkennung für außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement vergibt das Land seit mehreren Jahren daher unter anderem die Ehrenamtskarte. Inhaber erhalten mit dieser vielerorts bei sogenannten Akzeptanzpartnern verschiedenste Vergünstigungen. Doch während im Regionalverband und den anderen Landkreisen Ehrenamtler zahlreiche Anlaufstellen finden, gibt es im Landkreis Saarlouis gerade einmal drei Akzeptanzpartner. Doch das ändert sich nun.