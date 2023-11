Gemeinderat soll entscheiden Bereits ab kommenden Jahr – Schmelzer müssen sich auf höhere Wassergebühren einstellen

Schmelz · Steigende Energiepreise lassen auch in Kläranlagen und Pumpwerken die Betriebskosten in die Höhe schnellen. In der Gemeinde Schmelz könnte sich das nun in höhere Gebühren für die Bürger niederschlagen. Es soll aber auch investiert werden.

14.11.2023 , 18:00 Uhr

Frisch- und Abwasser könnten in Schmelz 2024 teurer werden. Foto: SZ/Nils Straßel

Inflation, steigende Lebensmittel- und Energiepreise – auch in der Gemeinde Schmelz haben die Menschen mit wachsenden Ausgaben zu kämpfen. Demnächst könnten noch steigende Gebühren für die Abwasserbeseitigung und Frischwasserbereitstellung hinzukommen. Und das bereits zum Jahreswechsel. Final hierüber entscheiden soll jetzt der Gemeinderat auf seiner kommenden Sitzung.