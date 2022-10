Veranstalter zieht positives Fazit : Schmelzer tauchen in das Mittelalter ein

Die Gruppe Kervan & Cie aus Frankreich verzauberte die Zuschauer mit einer magischen Darbietung aus Tanz, Akrobatik und Farbenzauber. Foto: Volker Ammann

Schmelz An der Bettinger Mühle konnten die Besucher dem Alltag für einige Zeit ins Mittelalter entfliehen. Die Männer des Sandes zogen das Publikum in ihren Bann. Auch ein römischer Legionär verirrte sich in das Lager.