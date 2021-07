Höchste Qualität und bester Service : Kontakt zum Kunden ist das A und O

50 Jahre Friseursalon Staudt in Schmelz: Geschäftsführerin Elisabeth Staudt (Vierte von rechts) und Betriebsleiterin Tochter Katharina Meier (links daneben) mit ihrem Team. Foto: Ruppenthal

Schmelz In Schmelz jedem ein Begriff: der Friseursalon Staudt. Am 15. Juli feiert das Familienunternehmen Geburtstag und wird 50 Jahre.

Der renommierte Schmelzer Friseursalon Staudt feiert Geburtstag. Am 15. Juli wird er 50 Jahre alt. Am 15. Juli 1971 hatten Elisabeth und Karl-Heinz Staudt als junge Leute ihren neu errichteten Salon in der Trierer Straße eröffnet, nachdem sie ein bis dato leer stehendes Haus, in dem zuvor eine Arztpraxis war, gekauft und aufwändig umgebaut hatten. Im Erdgeschoss entstand auf 100 Quadratmetern ein großer Friseursalon mit Parfümerie, im ersten Stockwerk ein Kosmetiksalon - ein absolutes Novum in der damaligen Zeit. Das Team von Eheleuten Staudt startete seinerzeit mit insgesamt sechs Mitarbeitern, unter denen sich auch zwei Auszubildende befanden. „Die am meisten durchgeführte Dienstleistung im Damensalon war damals die Dauerwelle“, erinnert sich Elisabeth Staudt. „Beste Qualität unserer Arbeit und ein meist volles Haus waren wichtig in der damaligen Hochzinsphase“, ergänzt sie.

1991, also nach 20 Jahren, erhielten die Räumlichkeiten ein neues Gesicht. Der Friseursalon wurde renoviert, Farb- und Lichtgestaltung auf einen neuen modernen Stand gebracht. Zudem gab es eine komplett neue Einrichtung. „Und da schon immer unser Fokus auf der Ausbildung und der steten Weiterbildung unserer Mitarbeiter lag, die Qualität der Arbeit zudem das Wichtigste war, wuchs unsere Zahl der Kunden so stark an, dass der Salon aus allen Nähten platzte und wir erweitern mussten“, führt Elisabeth Staudt weiter aus.