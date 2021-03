Gemeinde engagiert sich gegen das Insektensterben : Bienen fliegen bald auf Schmelz

Schmelz Bienen sind von großer Bedeutung für die Natur und notwendig für die Bestäubung unter anderem von Obstbäumen. Doch viele Bienenvölker leiden wegen Blütenmangels Hunger. Ursache hierfür sind fehlende Blumenwiesen.

Dem möchte die Gemeinde Schmelz entgegenwirken. Mit dem Prgramm „Schmelz blüht auf!“ sollen an verschiedenen Orten in der Gemeinde Blühflächen entstehen. Unter anderem auch auf den Friedhöfen. Wie die Verwaltung mitteilt, würden aufgrund der sich verändernden Bestattungskultur künftig viele Flächen auf den Friedhöfen frei bleiben, dort sollen nun Blühwiesen angelegt werden. So entstünden in diesem Jahr auf den Friedhöfen in Bettingen und in Hüttersdorf auf rund 1700 Quadratmetern Blühwiesen. Und nicht nur dort. Auf gemeindeeigenen Grundstücken in der Außener Straße und auf dem Kreisel in der Hüttersdorfer Straße Richtung Hüttenstraße stünden weitere 1000 Quadratmeter zur Verfügung.