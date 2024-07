„Fehlstart der neuen Ratsmehrheit“ Ausschuss-Chaos nach konstituierender Sitzung – Warum in Schmelz jetzt höhere Kosten drohen

Es schien zunächst eine ruhige konstituierende Sitzung in Schmelz zu werden. Mit 33 Mitgliedern, die zu Beginn von Bürgermeister Wolfram Lang (SPD) begrüßt und zu einer gewissenhaften Amtsausübung verpflichtet wurden, ist der neue Gemeinderat in Schmelz gleich stark besetzt wie in der vorherigen Wahlperiode. Die Mehrheitsverhältnisse im neuen Rat haben sich jedoch grundlegend geändert. Die mit elf Sitzen im Rat vertretene CDU-Fraktion kooperiert in der neuen Sitzungsperiode mit der FDP (ein Sitz) und der neu in das Gremium gewählten Freie Liste Schmelz (FLS), die über fünf Sitze verfügt. Insgesamt erringen CDU, FLS und FDP im Rat damit eine hauchdünne Mehrheit von 17 Sitzen. Oliver Puhl (SPD) gab derweil bekannt, dass seine mit 14 Sitzen im Rat vertretene Partei mit den beiden Einzelvertretern der Grünen und Linken nicht nur zusammenarbeiten werde, sondern auch eine Fraktionsgemeinschaft gebildet habe. Die neue rot-rot-grüne Fraktion umfasst damit 16 Sitze.