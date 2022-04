Serie Landtagsabgeordnete aus dem Kreis Saarlouis : Quinten will Polizei und Ehrenamt weiter stärken

Sandra Quinten, SPD Foto: Sandra Quinten

Schmelz Sandra Quinten (SPD) läuft es „jetzt noch kalt über den Rücken“, wenn sie an die erste Prognose am Wahlabend zurückdenkt: „Weil das so ein Wahnsinnsergebnis war.“ 43,5 Prozent der Stimmen erreichte die SPD bei der Landtagswahl und somit die absolute Mehrheit.