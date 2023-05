Baubeginn weiterhin ungewiss Trotz jahrelanger Planung – Neuer Radweg zwischen Limbach und Büschfeld lässt weiter auf sich warten

Schon seit über drei Jahrzehnten gibt es Pläne für einen Radweg zwischen dem Schmelzer Ortsteil Limbach und dem Waderner Ortsteil Büschfeld. Denn wer hier mit dem Rad unterwegs ist, muss bisher die von Autofahrern viel genutzte Landstraße 333 nutzen. Nicht nur für Radfahrer eine Situation, die „sehr gefährlich ist“, wie der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) in einem Bericht aus dem Jahr 2021 zugeben muss. Um den auch für das Saarland insgesamt wichtigen Lückenschluss im Radwegenetz zwischen Limbach und Büschfeld zu ermöglichen und eine spürbar bessere Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger in diesem Gebiet zu erreichen, soll daher ein neuer Rad- und Gehweg parallel zur jetzigen Landstraße entstehen. Der ursprünglich für 2018 angedachte Baubeginn hatte sich zuletzt jedoch immer wieder verzögert. Und auch jetzt scheint ein zeitnaher Start der Arbeiten nicht in Sicht.