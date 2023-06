Invasive Art breitet sich zunehmend aus „Wir sind erst am Anfang der Invasion“ – Saar-Imker in großer Sorge vor Asiatischer Hornisse

Erst war es nur eine Meldung aus dem französischen Bordeaux: 2004 wird das Nest einer in Europa bis zu diesem Zeitpunkt nicht vorkommenden Hornissen-Art entdeckt. Seitdem verbreitet sich Vespa velutina nigrithorax, vielen besser bekannt als die Asiatische Hornisse, wie ein Lauffeuer über den Kontinent. Mittlerweile ist der südostasiatische Exot auch in Ländern wie Spanien, England, Italien und den Niederlanden zu finden. 2014 gab es die erste bestätigte Sichtung in Deutschland. 2020 wurde Velutina erstmals im Saarland dokumentiert.