„Wir sind erst am Anfang der Invasion“ „Sehr aggressiv und wehrhaft“– Saar-Imker in großer Sorge vor Asiatischer Hornisse

Doch noch aus einem anderen Grund blickt der Vorsitzende des Bienenzuchtvereins Hüttersdorf-Primsweiler mit großer Sorge auf die derzeitige Entwicklung. „Diese neue Hornisse stellt die Art der Imkerei, wie wir sie kennen, infrage. Wird ein Bienenstand von ihr belagert, bleibt den Bienen fast keine Chance mehr zu überleben. Die Hornisse dringt zuerst nicht in die Völker ein, sondern errichtet einen Belagerungsring um die Bienenvölker und fängt alle Bienen ab, die ausfliegen wollen oder heimkehren und schneidet so den Völkern die Nahrungsgrundlage ab. Das führt dazu, dass die Bienenvölker langsam, aber sicher verhungern. Erst wenn die Völker schon quasi tot sind, dringen sie in die Kästen ein und nehmen sich, was übrig geblieben ist“, schildert Altmeyer.