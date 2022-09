Keine abstrakte Kunst, sondern ein Solarpark von oben: So könnte es unter Umständen in Zukunft auch in der Nähe von Schmelz-Limbach aussehen. Laut der Gemeinde hat der norwegische Energiekonzern Statkraft Interesse an entsprechenden Flächen für Photovoltaikanlagen gezeigt. Foto: dpa/Patrick Pleul