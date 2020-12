Unfallflucht : Rotes Auto beschädigt BMW in Schmelz

Schmelz In Schmelz hat ein Unbekannter am Dienstag einen BMW 320i beschädigt und ist abgehauen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall zwischen 10 und 10.55 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz in Höhe des Lotto-Geschäfts und wurde von einem Fahrer eines roten Autos verursacht.