(red) Zeugen beobachteten am Freitagabend ein Auto, das von Schattertriesch in Richtung Schmelz in Schlangenlinien unterwegs war. Den Kreisverkehr in der Trierer Straße durchfuhr der Wagen anschließend mindestens zweimal, bis er mit einem Auto kollidierte. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei der Fahrerin deutlich mehr als zwei Promille fest. Ihr Führerschein wurde einbehalten und eine entsprechende Anzeige erstellt.