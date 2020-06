Polizeitaucher bei ihrem Einsatz am Montagmorgen am Engelgrundweiher in Hüttersdorf Foto: BeckerBredel

Hüttersdorf Sie hatten sich etwas anderes erhofft: Beim Angeln fischten Jugendliche Munition aus dem Engelgrundweiher.

„Ein Suchtrupp wird den Weiher abtauchen, sodass wir uns sicher sein können, dass keine Waffen auf dem Grund liegen“, so Stöhr. Michael Seinsoth, Leiter der technischen Einsatzeinheit in der Bereitschaftspolizei, führte den Einsatz am Montagvormittag: „Unser Team wird Teilbereiche des Weihers absuchen. Das geschieht mit den Händen, denn die Hände sind des Polizeitauchers Augen“, so der 49-Jährige.