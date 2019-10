Polizei : Einbruch in Gaststätte in Hüttersdorf

Hüttersdorf In eine Gaststätte in der Berliner Straße in Schmelz-Hüttersdorf ist in der Nacht zum Sonntag eingebrochen worden. Wie die Polizei Lebach mitteilt, wurde die Eingangstür aufgehebelt. Die Spielautomaten wurden aufgebrochen und ein kleiner Tresor gestohlen.