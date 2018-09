später lesen Zeugen gesucht Autofahrer lässt verletzten Jungen einfach zurück FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Ein Leichtkraftradfahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 17-Jährige gegen 7.20 Uhr die Reimsbacher Straße in Richtung Düppenweiler. In einer Rechtskurve musste er einem weißen Geländewagen, eventuell einem SUV der Marke Mercedes, ausweichen, der ihm auf seiner Fahrspur entgegenkam. red