Millionen-Projekt auf der Zielgeraden Platz für über 100 Kinder – Spatenstich für neuen Kindergarten in Schmelz

„Wir legen heute den Grundstein eines weiteren Meilensteins für die Gemeinde Schmelz“ – so begrüßte Bürgermeister Wolfram Lang die zahlreichen Gäste zum Spatenstich für den neuen Kindergarten, der aktuell an der Primshalle errichtet wird. Diese soll helfen, den steigenden Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen in Gemeinde zu decken.