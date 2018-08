Paketzusteller wird vom eigenen Auto mitgeschleift

Offenbar, so heißt es weiter, habe der Mann die Handbremse nicht richtig angezogen. Der Wagen rollte jedenfalls rückwärts die stark abschüssige Straße hinunter. Der Zusteller erkannte dies und wollte im Nachlaufen die Fahrertür öffnen, um ins Fahrzeug zu gelangen und Schlimmeres zu verhindern, wurde dabei allerdings eingeklemmt und mitgeschleift.

Das Fahrzeug rollte über die Einmündung Zedernweg/Krappelroth und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug, welches durch die Wucht des Aufpralls in die Hausfront eines Anwesens in der Straße Krappelroth geschoben wurde. Der Zusteller wurde leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, auch die Hausfassade wurde beschädigt.