Hüttersdorf Hüttersdorfer Erzähler Oliver Gall taucht in Märchenwelt ein

Und Oliver Gall aus Hüttersdorf-Buprich hält den Schlüssel für diese magische Welt in der Hand, denn er tritt seit 2017 als Märchenerzähler auf und erklärt, was eine Märchengeschichte ausmacht: „In jedem Märchen gibt es einen Eröffnungssatz und einen Schlusssatz. Und natürlich hat jede Geschichte einen Spannungsbogen und am Schluss immer einen Clou, auch wenn es nur die Prinzessin ist, die gewonnen ist. Bei den Weisheitsmärchen ist es dann meist ein Aha-Effekt“.