Feuerwehr : Neuwahlen in der Führung der Freiwilligen Feuerwehr

Von links: Wolfram Lang, Thorsten Müller, Alexander Müller, Joachim Krass, Dietmar Daun, Thomas Birringer, Uwe Brill Foto: Gemeinde Schmelz

Schmelz Gleich fünf Wahlen in drei Löschbezirken, standen in der Feuerwehr der Gemeinde Schmelz an. Neu gewählt wurde der Löschbezirksführer des Löschbezirks Schmelz, da der bisherige Amtsinhaber Joachim Krass sein Amt aus beruflichen Gründen nicht mehr weiterführen kann.

Um allen Coronaauflagen gerecht zu werden, fand die Hauptversammlung des Löschbezirkes Schmelz in der Primshalle Schmelz statt. Die Sitzung wurde von Bürgermeister Wolfram Lang geleitet. Zum neuen Löschbezirksführer wurde Alexander Müller gewählt. Ihm zur Seite steht der stellvertretende Löschbezirksführer Dietmar Daun, dessen Amtszeit bis 2024 läuft.