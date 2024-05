KVS stellt Zeitplan vor ÖPNV-Angebot soll erweitert werden – Ab wann Busse in Schmelz auch auf Anruf fahren

Die gute Nachricht kam in Schmelz gleich zu Beginn der vorläufig letzten Gemeinderatssitzung in dieser Zusammensetzung: Auf Einladung des Bürgermeisters Wolfram Lang, stellte Paul Ziegler von den Kreisverkehrsbetrieben Saarlouis (KVS) den Ratsmitgliedern und den zahlreich anwesenden Bürgern grob den Zeitplan zur Installierung des sogenannten On Demand-Busverkehrs vor.