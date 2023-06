Schmelz Schmelzer Kinderbuch wurde vorgestellt

Sie hat bereits etliche Werke als Künstlerin geschaffen und Buchcover gestaltet. Die Abenteuer auf dem Hühnerhof sind nun ihr erstes eigenes Kinderbuch in Wort und Bild. Es ist im Schmelzer Verlag Buch Salon Walbach erschienen und umfasst 100 Seiten mit mehreren Geschichten. Die Autorin hat mit diesem Geschichtenbuch ein Werk geschaffen, das Kindern spielerisch das Leben auf einem Hühnerhof zeigen soll. Wie sie Gefahren meistern, gemeinsam Lösungen finden, Feinde besiegen und neue Freunde gewinnen. Kinder sowie Erwachsene erleben mit ihnen spannende Geschichten über gemeinsame Abenteuer und wahre Heldentaten. Wer also Spaß an diesen drolligen Vögeln hat, findet hier genau das Richtige.