SCHMELZ Naturkosthandel zieht nach Schmelz um

Einer der besten Bio-Hofläden Deutschlands hat seinen Standort in das Schmelzer Industriegebiet in der Franz-Birringer-Straße verlegt. Bisher war der Naturkosthandel Paul mit Pauls Frischekiste und dazugehörigem Hofladen sowie Lieferservice in Piesbach angesiedelt. Seit Anfang Juni ist der Bioland-Betrieb mit seinen 22 Beschäftigten umgezogen nach Schmelz in ein frei gewordenes Geschäftsgebäude, das zuvor von einem Elektrofachbetrieb genutzt wurde. „Da wir eine Ausweitung unseres Angebotes planten und dies in Piesbach nur begrenzt möglich gewesen wäre, suchten wir einen besseren Standort und sind letztendlich in Schmelz fündig geworden“, berichtet Nora Barthel. Sie ist seit 2021 Inhaberin des Naturkosthandels Paul. Sabine und Mathias Paul, die vor kurzem in Ruhestand gingen, hatten den Gemüsebaubetrieb im Jahr 1985 gegründet und erfolgreich aufgebaut. 2022 zeichnete das bundesweit erscheinende Naturkostmagazin „Schrot & Korn“ Pauls Hofladen in der Kategorie „Frische, Obst und Gemüse“ als einen der besten Bio-Hofläden Deutschlands aus. „Den Weg der biologischen Lebensmittelherstellung und –vermarktung werden wir konsequent weiterbetreiben“, sagt Barthel. Das breitgefächerte Sortiment des Bio-Hofladens umfasst alles, was die Kundschaft in einem gut sortierten Bio-Fachhandel erwarten kann. Besonders spezialisiert ist Pauls Hofladen auf frisches Obst, Gemüse und Naturkost sowie ökologisch erzeugten Spargel. Aber auch vegane und vegetarisch hergestellte Produkte zählen ebenso zur Angebotspalette wie Trocken- oder Milcherzeugnisse.