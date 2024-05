Schmelz Einkehr finden bei der Nacht der Kirchen Saar

Auch die Pfarrei Heilige Familie findet sie am Abend des Pfingstsonntags in der Kirche Maria Himmelfahrt und im Karl-Thiel-Haus in Roden statt. Beginn ist mit dem Festgottesdienst zum Hohen Pfingstsonntag um 18 Uhr, heißt es in der Ankündigung aus der Pfarrei. Nach dem großen Erfolg der zwei Konzerte von Chorios im Karl-Thiel-Haus konnten Sandra Becker und ihr Ensemble noch einmal gewonnen werden, sie nehmen die Gäste mit auf eine „Reise durch die Welt“. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, gefolgt um 20.30 Uhr von einem Orgelkonzert mit Peter Speth, an der Trompete Arnulf Schmitz. Um 21.30 Uhr hat Chorios einen erneuten Auftritt, bevor um 22.30 Uhr zum Taizé-Gebet mit dem Projektchor eingeladen wird. Eine Ausstellung mit den liturgischen Schätzen von Maria Himmelfahrt wird das musikalische Programm begleiten.