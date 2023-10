Neubau geplant Nach jahrelangem Streit mit Bistum – Schmelzer Kita St. Josef bekommt einen neuen Standort

Schmelz · Jahrelang hatten die Gemeinde Schmelz und das Bistum Trier um die Bau- und Betriebsträgerschaft der Kita St. Josef in Außen gestritten. Im Sommer 2028 will die Gemeinde beides übernehmen – und die Einrichtung an einem anderen Standort neu bauen. Jetzt steht fest, wo:

13.10.2023, 12:50 Uhr

Bekommt woanders eine neue Zukunft: Die bisherige Kita St. Josef im Schmelzer Gemeindebezirk Außen soll nach den Plänen der Gemeinde in naher Zukunft abgerissen und an einem anderen Standort neuerrichtet werden. Foto: Dieter Lorig

Noch steht die Kita St. Josef im Schmelzer Gemeindebezirk Außen. Doch nicht nur der jahrelange – und mittlerweile beigelegte – Streit zwischen der Gemeinde und dem Bistum Trier um die Bau- und Betriebsträgerschaft hat der Einrichtung in der Marienstraße zu schaffen gemacht. Auch die eigentliche Bausubstanz hat sich nach Darstellung der Gemeindeverwaltung zu einem größeren Problem entwickelt, weswegen die Verantwortlichen im Schmelzer Rathaus schon seit längerem die Idee eines Neubaus befürworten. Im jüngsten Schmelzer Gemeinderat gaben die Ratsfraktionen dafür jetzt einstimmig grünes Licht – und stimmten auch gleich über den möglichen künftigen Standort ab.