Neue Fraktion im Gemeinderat Pattsituation nach Wahl in Schmelz – Wieso gerade die FDP jetzt eine entscheidende Rolle bekommt

Gegenseitiger Vorwurf der Wählertäuschung, scheinbare Tarnlisten oder angebliche Diffamierungskampagnen – der Wahlkampf im Vorfeld der jüngsten Kommunalwahl verlief in Schmelz alles andere als ruhig und harmonisch. Womöglich ein Grund, warum die Wahlbeteiligung in diesem Jahr mit rund 68,8 Prozent knapp 1,6 Prozentpunkte unter dem Wert der vorherigen Kommunalwahl von 2019 lag. Am Ende hatten sich die knapp 8900 Wählerinnen und Wähler aber entschieden und neben mehreren Ortsräten auch einen neuen Gemeinderat gewählt. Und in diesem deutet sich bereits jetzt eine Pattsituation an.