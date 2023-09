Über 30 Jahre lang verkaufte Manfred Turner in Schmelz motorisierte Gartengeräte und bot zudem einen Service an für die Instandsetzung und Wartung. Zum Anfang des Jahres hat Turner seine Firma in der Straße Zur Primshalle 16 verkauft und mit 71 Jahren den wohlverdienten Ruhestand angetreten.