SCHMELZ Mango-Tarte und Schoko- Törtchen sind bereit

SCHMELZ · Mit dem „Naschraum“ in Schmelz erfüllt sich Diana Brill den Traum vom eigenen Café. Die Räumlichkeiten in der Lindenstraße hat sie nach einer Geschäftsaufgabe übernommen. Nachhaltig und regional will sie ihre Gäste ab dem 1. März verwöhnen.

29.02.2024 , 15:02 Uhr

Diana Brill freut sich auf die Eröffnung ihres Cafés Naschraum in Schmelz am 1. März. Foto: Daniela Schulz

Von Daniela Schulz