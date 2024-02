Sportplakette des Saarlands Die Liste ihrer Verdienste ist lang

Sport hält jung. Diese Floskel wird oft bemüht, aber nur selten steckt darin so viel Wahrheit wie bei Maria Turner. Die 78-Jährige aus dem Schmelzer Ortsteil Primsweiler ist vielseitig aktiv: Kegeln, Gymnastik, Sitzball und anderes mehr. Aber ihre große Leidenschaft gilt dem Bosseln. Bosseln ist eine Art Eisstock-Schießen, das die meisten Menschen als Curling von Olympia kennen, das aber in der Halle gespielt wird. Ziel ist es, die hölzernen Schiebestöcke (Bosseln) möglichst nahe an der Daube (Zielobjekt in Form eines roten Würfels) zu platzieren. Es spielen zwei Mannschaften mit jeweils drei Spielern gegeneinander.