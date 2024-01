Für ehrenamtliches Engagement geehrt Maria Lang wurde mit Schmelzer Bürgerpreis ausgezeichnet

Der Schmelzer Bürgerpreis wird von der Fraktion der Christdemokraten im Gemeinderat jährlich ausgelobt und ist mit 150 Euro dotiert. Der Preis werde für herausragendes ehrenamtliches Engagement über eine lange Dauer in der Gemeinde Schmelz verliehen, heißt es in einer Mitteilung der Partei. Lang erhielt die Ehrung für ihren unermüdlichen Einsatz in der Seniorenbetreuung und im kirchlichen Bereich. Die gelernte Krankenschwester ist verheiratet und Mutter zweier Söhne. Mit ihrem Ehemann Alfred wohnt sie in Außen. Lang ist seit mehreren Jahrzehnten Mitglied im Gemeinderat ihrer Heimatpfarrei St. Marien in Außen tätig. Sie ist bereits seit fünfzehn Jahren Mitglied des Vorstandes der katholischen Frauengemeinschaft. Zudem war Lang mehr als dreißig Jahre im Vorstand der Kolpingsfamilie in Außen und ist im Seniorenrat der Pfarrei aktiv, wo sie zwei- bis dreimal im Jahr Einkehrnachmittage organisiert. Überdies ist sie ehrenamtlich in der Seniorenpflege und im karitativen Umfeld tätig. Seit Jahrzehnten engagiere sich Lang für ältere Menschen im Seniorenheim Stefana. Sie gestaltet dort Chorproben mit dem Stefana-Chor, begleitet Seniorinnen und Senioren bei Spaziergängen und organisiert die Geburtstagsfeiern. „Die Preisträgerin ist jemand, der seine Verdienste nicht in die Öffentlichkeit trägt, sondern ihre Arbeit außerhalb des Rampenlichts erbringt. Gerade das zeichnet sie besonders aus“, fasste der CDU-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat Schmelz, Nicolas Lorenz, zusammen.