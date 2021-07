Schmelz : Neue Kunstausstellung in der Whiskytruhe

Schmelz Eine Minibar im Feuerlöscher, ein Kanister, der zu einer Lampe umfunktioniert wurde und fantasievolle Fotografien: Das zeigt eine neue Kunstausstellung von Markus Hawner und Ekaterina Schmidt in der „Whiskytruhe“ am Samstag, 3. Juli, von 16 bis 21 Uhr.

„Meine Kunstprojekte, Zeichnungen und Bilder, die ich während meiner Zeit in Deutschland kreiert habe, wollte ich nun in ein schönes Passepartouts verpacken und in einer Kunstaustellung zeigen“, sagt Schmidt. Mit der Unterstützung des Kultusministeriums konnte sie das Projekt „Mobile Kunstaustellung“ auf die Beine stellen. Diese war schon in Erfurt zu sehen und kommt nun nach Schmelz. Einige Fotografen, mit denen die Künstlerin zusammengearbeitet hat, sind auch im Saarland verwurzelt, wie zum Beispiel Jürgen Insberner, Dieter Schumann und Manuela Meyer.