Kegel-Bundesliga : KSC Hüttersdorf knackt fast den Bahnrekord

Hüttersdorf Die Bundesliga-Kegler des KSC Hüttersdorf haben am Samstag ihr Heimspiel gegen die TG Herford souverän mit 3:0 gewonnen. „Wir haben einen Gegner deutlich geschlagen, der zuvor bei uns immer nah an einem Punktgewinn dran war.

In der 2. Liga Süd der Herren gewann der KSC Landsweiler am Samstag zu Hause gegen die SKV Trier mit 3:0 (4964:4717 Holz, 50:28 EWP). Ligakonkurrent Hüttersdorf II schlug am selben Tag daheim den KSC Daun-Weiersbach ebenfalls mit 3:0 (5522:5241 Holz, 51:27 EWP). Landsweiler ist am Samstag, 29. Oktober, um 13 Uhr in Daun zu Gast, Hüttersdorf tritt am selben Tag um 16 Uhr bei den KF Oberthal II an.