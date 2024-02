Kegeln KSC Hüttersdorf hofft trotz eines „gebrauchten Tags“ noch auf Rang drei

Lange Gesichter beim KSC Hüttersdorf: Die Bundesliga-Kegler haben am zweiten Spieltag der Meisterrunde auf der Bahn der SK Münstermaifeld nur einen von vier möglichen Punkten geholt. Der KSC belegte am Samstag mit 4872 Holz den letzten Platz – und blieb deutlich hinter der Konkurrenz. Der Sieg ging an Gastgeber Münstermaifeld (5239 Holz), Spitzenreiter und Titelverteidiger SK Heiligenhaus belegte mit 5161 Holz Rang zwei vor der SG Düsseldorfer Kegler (5063).