Corona im Kreis Saarlouis : Neue Corona-Fälle an zwei Kitas und zwei Schulen

Kreis Saarlouis Sieben neue Fälle im Kreis Saarlouis am Montag, die Inzidenz liegt bei 115,41.

An vier Schulen und Kitas im Kreis Saarlouis sind am Montag neue Corona-Fälle bekannt geworden. Das Gesundheitsamt des Landkreises informierte über Infektionen an zwei Kitas, nämlich dem AWO Kinderhaus Sonnenschein in Rehlingen, wo nach einem Fall 45 Menschen in Quarantäne müssen, und an der Kita St. Marien Ensdorf, wo nach einem Fall 47 Personen Quarantäne angeordnet wurde. Keine Quarantäne haben die Fälle an zwei Schulen zur Folge, da es keine Kontaktpersonen gab: An der Grundschule Stefanschule in Schmelz und an der Gemeinschaftsschule Lothar-Kahn-Schule Rehlingen wurden je eine Person positiv getestet.