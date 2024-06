Kommunalwahl 2024 „Brauchen mehr Beauftragte für die Wirtschaft, als fürs Klima“ – Wie die Freie Liste Schmelz bei den Wahlen punkten will

Schmelz · Mit der Freien Liste tritt in Schmelz bei der diesjährigen Kommunalwahl eine neue Wählergruppierung an. Warum diese sich durchaus Chancen auf einen Platz im Rat ausrechnet und wie sie vor allem bei Nicht-Wählern punkten will:

03.06.2024 , 20:00 Uhr

Die Freie Liste Schmelz tritt in diesem Jahr erstmals bei der Kommunalwahl an. Foto: Tom Peterson