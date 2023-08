Natur und Umwelt Drei Klimaschutzpaten in der Gemeinde Schmelz sind ernannt

„Ich freue mich sehr über das ehrenamtliche Engagement, das unsere Klimaschutzpaten für den Klimaschutz in unserer Gemeinde einbringen“, betont Bürgermeister Lang. „Gemeinsam mit ihnen werden wir durch verschiedene Projekte einen Teil zur Verringerung der Treibhausgasemission beitragen.“ Im Mai diesen Jahres ist die Gemeinde Schmelz dem Projekt Klikks – Klimaschutz in

kleinen Kommunen und Stadtteilen durch ehrenamtliche Klimaschutzpaten – der Arbeitsgemeinschaft Solar beigetreten. Ziel des Projektes ist die Umsetzung von gemeinschaftlich durch die Klimaschutzpaten, Kommunen und weitere Akteure entwickelten Klimaschutzprojekten, wie es in der Mitteilung weiter heißt.