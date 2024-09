Serie Vor Jahr und Tag Arbeit der Klimaschutzpaten trägt erste Früchte

Die Gemeinde Schmelz arbeitet mit verschiedenen Projekten weiter daran, die Treibhausgas-Emissionen in ihrem Zuständigkeitsbereich zu vermindern. Dies bestätigte Bürgermeister Wolfram Lang bei einem Pressegespräch, an dem auch die ehrenamtlich tätigen Klimaschutzpaten Thorsten Recktenwald und Hanko Zachow teilnahmen. Zu den Klimaschutzpaten, die im August 2023 vom Bürgermeister ernannt wurden, gehören auch Lukas Zapp und Kevin Paulus. „Ich bin stolz auf das, was wir bisher zusammen mit unseren Klimaschutzpaten erreicht haben“, sagt Bürgermeister Lang. „In verschiedenen Workshops und Bürgertreffs mit jeweils über 50 Beteiligten haben wir das Bewusstsein der Menschen mehr hin zum Klimaschutz verstärkt und dabei verdeutlicht, dass dies auf Dauer auch wirtschaftlich von Vorteil sein wird“, berichtet Zachow. In der Gemeinde Schmelz gibt es bis jetzt keinen zusammenhängenden Solarpark, dafür aber sechs Windräder, die von privaten Firmen gebaut wurden. „Bei unseren Workshops wurde deutlich, dass immer mehr Bürger daran interessiert sind, sich an Windkraftanlagen und Solarparks finanziell zu beteiligen“, erzählt Recktenwald. Aber auch der Vorschlag, eine Bürger-Energiegenossenschaft zu gründen, ähnlich wie es sie bereits in Köllerbach zur Stromerzeugung gibt, habe Zustimmung gefunden. „Wir haben Ingenieurbüros beauftragt zu untersuchen, auf welchen Flächen in unserer Gemeinde ein Solarpark oder auch neue Windenergieanlagen errichtet werden könnten“, berichtet Bürgermeister Lang. Zudem werde geprüft, ob eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses installiert werden könne. „Letztendlich ist momentan alles in der Schwebe, jedoch wird es noch in diesem Jahr eine Präsentation geben über die Gründung und Möglichkeiten einer Bürger-Energiegenossenschaft“, bestätigt Lang. Bereits im Mai letzten Jahres ist Schmelz dem Projekt Klikks – Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen durch ehrenamtliche Klimaschutzpaten – der Arbeitsgemeinschaft Solar beigetreten. Unterstützt werden Gemeinde und Klimaschutzpaten bei ihrer Arbeit durch Regionalmanager der Arge Solar. Die Gemeindeverwaltung lädt jetzt schon zu einem Informationsabend am Dienstag, 8. Oktober, 18 Uhr, in das Hüttersdorfer Kulturhaus ein. Thema der Veranstaltung werden das neue Heizungsgesetz und Fördermöglichkeiten für Heizungsanlagen sein. Der Eintritt ist frei.