870 000 Euro für Umbau Große Freude bei der Kita-Eröffnung

In drei Monaten wurde die alte Schule „Auf dem Schloss“ in Schmelz zu einer funktionierenden Kindertagesstätte umgestaltet. Das sei unter anderem durch eine Meisterleistung des Architekturbüros Armin Lauck geschehen, merkte Bürgermeister Wolfram Lang bei der Eröffnungsfeier an. Im Rahmen der Erweiterung des Betreuungsangebotes für Kinder, hat die Gemeinde Schmelz die alte Schule in Außen für insgesamt 870 000 Euro umgebaut. Das Gebäude wurde 1900 gebaut und ab 1904 wurde dort der Schulbetrieb aufgenommen. 1948 gab es den ersten Ausbau. Neben verschiedenen Verwendungen wurde in den Räumlichkeiten 2010 auch ein Notkindergarten eingerichtet.