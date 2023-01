Kegeln : KSC Hüttersdorf erreicht trotz Niederlage Play-Offs

Daniel Schulz, KSC Hüttersdorf Foto: Ruppenthal

Hüttersdorf Sie haben es geschafft! Die Bundesliga-Kegler des KSC Hüttersdorf stehen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in der Meisterschafts-Endrunde der vier besten Teams Deutschlands. Die Runde startet am 25. Februar.

Hüttersdorf beseitigte am Samstag durch den Gewinn des Zusatzpunkts im Spiel bei den SK Münstermaifeld die letzten theoretischen Zweifel an der Play-Off-Teilnahme. Beim Drittletzten der Tabelle zog der KSC mit 1:2 den Kürzeren (5088:5194 Holz, 31:47 Einzelwertungspunkte). Stärkster KSC-Gäste war Daniel Schulz mit 875 Holz. Hüttersdorf bleibt mit einem Punkt hinter dem Tabellen-Zweiten KF Oberthal Dritter – und ist vor dem Start in die Meisterschafts-Endrunde nur noch einmal im Einsatz: am 11. Februar bei Schlusslicht Iserlohn.

Derweil hat der KSC Landsweiler in der 2. Liga einen Riesenschritt in Richtung Erreichen der Aufstiegsrunde gemacht. Der KSC bezwang den Tabellen-Vorletzten KSC Daun-Weiersbach zu Hause mit 3:0 (5058:3919 Holz) und hat nun als Zweiter zwei Spieltage vor Saisonende fünf Punkte Vorsprung auf Rang fünf.