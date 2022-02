Kegeln : Schrecklinger glänzt bei wichtigem Sieg des KSC Hüttersdorf

Hüttersdorf Die Bundesliga-Kegler des KSC Hüttersdorf haben am Samstag einen wichtigen Sieg im Kampf um den Ligaverbleib gefeiert. Der KSC setzte sich zu Hause gegen den direkten Konkurrenten AN Bosserode mit 3:0 durch(5558:4785 Holz, 49:29 Einzelwertungspunkte).

Dadurch kletterte das Team vom vorletzten auf den drittletzten Tabellenplatz. Hüttersdorf hat nun nur noch einen Zähler Rückstand auf Bosserode auf Rang acht – dies ist der erste Nichtabstiegsplatz. Zudem hat der KSC noch zwei Spiele weniger absolviert. „Jetzt sieht es in Sachen Klassenverbleib wieder gut aus“, freute sich KSC-Mannschaftsführer Holger Hamm: „Wenn wir unsere Nachholspiele zu Hause gewinnen, könnten wir ins gesicherte Mittelfeld vorrücken.“

Dass Hüttersdorf am Ende so deutlich gewann, lag auch daran, dass zwei AN-Akteure verletzungsbedingt aufgeben mussten. Sigurd Staniczek (Beinprobleme) konnte nach 88 seiner 120 Würfe nicht mehr weiter machen, Michael Reith nach 94 Würfen wegen Rückenproblemen.

Der KSC Hüttersdorf ist nun am kommenden Samstag um 12 Uhr zu einem weiteren wichtigen Kellerduell beim Tabellenvorletzten Ninepin Iserlohn zu Gast. Der am zurückliegenden Wochenende spielfreie Tabellenletzte KSC Landsweiler empfängt am selben Tag um 16.30 Uhr den Tabellenzweiten SG Düsseldorfer Kegler.