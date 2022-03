Kegeln : Sogar besser als der Weltmeister

Robin Schrecklinger holte auswärts 102 Einzelwertungspunkte – so viele wie kein anderer Spieler der Liga. Foto: Ruppenthal

Hüttersdorf KSC Hüttersdorf bejubelt Ligaverbleib. Schrecklinger bester Auswärtsspieler der Liga.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philipp Semmler

Die Bundesliga-Kegler des KSC Hüttersdorf haben am Samstag die letzten theoretischen Zweifel am Klassenverbleib beseitigt. Im Auswärtsspiel bei den SK Kamp-Lintfort holte das Team bei der 1:2-Niederlage (5171:5238 Holz, 34:44 Einzelwertungspunkte) einen Zähler. Aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz kann der Tabellenfünfte nun einen Spieltag vor dem Saison-Ende nicht mehr auf Abstiegsplatz neun abrutschen.

„So schnell kann es gehen“, sagte Hüttersdorfs Mannschaftsführer Holger Hamm nach der Partie strahlend: „Noch vor 14 Tagen hätten wir mit zwei Niederlagen am Doppelspieltag ganz tief in den Abstiegsstrudel geraten können. Jetzt winkt uns sogar das beste Ergebnis unserer Bundesliga-Geschichte.“

Dieses würde der KSC einfahren, wenn er am letzten Spieltag das Derby gegen den bereits abgestiegenen KSC Landsweiler mit 3:0 gewinnen würde. Spielbeginn im Hüttersdorfer Katzloch ist an diesem an diesem Samstag um 13 Uhr. Zeitgleich müsste noch Union Gelsenkirchen bei der SG Düsseldorfer Kegler verlieren. Sollte dies geschehen, würde Hüttersdorf auf Rang vier vorrücken.

Großen Anteil daran, dass sich der KSC am eigenen Schopf aus dem Abstiegskampf zog, hatte Spitzenspieler Robin Schrecklinger, der in der entscheidenden Saisonphase überragende Leistungen zeigte. Auch in Kamp-Lintfort war er mit 922 Holz der beste Akteur auf der Bahn vor Henk Lardenoije von den Gastgebern (899 Holz). „Was Robin diese Saison geleistet hat, war schon herausragend“, lobt Hamm. Schrecklinger führt mit 102 Einzelwertungspunkten (EWP) in Auswärtsspielen auch die sogenannte „Schnittliste“ der Bundesliga an – vor Einzel-Weltmeister André Lauckmann von Tabellenführer SK Heiligenhaus (91 EWP) und Ex-Weltmeister Holger Mayer von den KF Oberthal (85).