Kirche und Gemeinde teilen die Kosten – vorerst Streit um gesunde Snacks für Kita-Kinder in Schmelz

Lang zeigte sich auf der Ratssitzung über dieses Vorgehen der Kirche sichtlich verärgert, wohl auch, weil die Gemeinde erst vor kurzem mit der Kirche in Sachen Kostenfinanzierung in Streit geraten war, mit der Folge, dass die katholische Kita in Außen in der Zukunft komplett von der Gemeinde getragen wird.